La Ertzaintza ha detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 54 años, por su implicación en cuatro agresiones sexuales distintas sufridas por una menor de 14 años en Bizkaia.

Además, otros tres hombres están siendo investigados por facilitar presuntamente sustancias estupefacientes a la joven, según ha informado este sábado el Departamento de Seguridad.

La investigación comenzó el pasado 16 de junio, cuando la menor acudió a la Ertzain-etxea de Ibaizabal para denunciar una agresión sexual sufrida dos días antes, en la madrugada del 14 de junio, en una lonja de Basauri.

Un hombre de 39 años habría cometido esta primera agresión y, además, habría grabado los hechos con su teléfono móvil. La Ertzaintza lo detuvo ese mismo día en Basauri. El arrestado tenía antecedentes policiales y había sido detenido anteriormente en otras dos ocasiones.

A partir de la información obtenida durante esa primera actuación, los agentes tuvieron conocimiento de que otras tres personas podrían haber agredido sexualmente a la menor en episodios diferentes. Por este motivo, el Grupo de Delitos contra las Personas Menores de Edad de la Sección Central de Investigación Criminal (SECIC) asumió la investigación.

Tres nuevas detenciones

El análisis de diferentes evidencias permitió identificar a otros tres hombres.

El primero de ellos fue detenido el 16 de julio en Bilbao por un presunto delito de agresión sexual a una menor. El arrestado carecía de antecedentes y quedó a disposición judicial ese mismo día.

El segundo fue detenido el 23 de julio en Erandio, también acusado de un presunto delito de agresión sexual a una menor. Este hombre contaba con antecedentes policiales por tráfico de drogas.

El último arresto se produjo el 5 de agosto en Barakaldo. El detenido, acusado de un presunto delito de agresión sexual a una menor, carecía de antecedentes y quedó a disposición judicial ese mismo día.

De esta forma, la investigación ha permitido esclarecer la implicación de cuatro hombres en cuatro episodios de carácter sexual diferentes, todos ellos con la misma menor como víctima.

Tres investigados por facilitarle drogas

Por otro lado, el análisis de la información recabada durante la investigación permitió detectar la presunta implicación de otros tres hombres, de 17, 21 y 28 años.

Los tres están siendo investigados por un presunto delito contra la salud pública, al considerar la Ertzaintza que habrían facilitado sustancias estupefacientes a la menor.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de los cuatro episodios y determinar el grado de implicación de todas las personas investigadas.