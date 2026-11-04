Tres bancos de sangre franceses sufrieron el pasado lunes un ciberataque que alteró los sistemas de refrigeración de las muestras de donaciones. La temperatura de los frigoríficos aumentó drásticamente, pero no hubo consecuencias sanitarias gracias a los sistemas de vigilancia y alarma, según el Ministerio de Sanidad.

El ataque afectó a la empresa externa encargada de los equipos frigoríficos del Establecimiento Francés de Sangre (EFS). Según el semanario Le Canard Enchaîné, los piratas informáticos accedieron a los sistemas de control de la empresa Coolworld y elevaron de 30 grados bajo cero a 110 grados la temperatura de algunas cámaras frigoríficas.

Las alarmas evitaron daños en las muestras

Aunque los sistemas informáticos del EFS no fueron atacados directamente, se detectaron intentos de alterar el funcionamiento de las cámaras. Las alarmas permitieron identificar rápidamente las anomalías y trasladar preventivamente los productos a otras instalaciones.

Sanidad ha confirmado que no hubo impacto sanitario ni pérdidas de productos sanguíneos. Las cámaras almacenaban principalmente plasma destinado a transfusiones y a la fabricación de medicamentos.

Tras los ataques a supermercados europeos

El incidente se produce después de los ciberataques contra supermercados y otros establecimientos de una docena de países europeos, incluida Francia. Los piratas informáticos manipularon a distancia los sistemas de refrigeración y congelación, provocando pérdidas económicas.