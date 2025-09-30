El alquiler de un piso de 60 metros cuadrados en Donostia no podrá superar los 800 euros

Tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Ministerio de Vivienda que fija el índice de precios de referencia en el territorio guipuzcoano, este miércoles entra en vigor la norma que permitirá limitar los alquileres en los municipios declarados zonas tensionadas como Donostia-San Sebastián, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia.

Así, este miércoles se podrá consultar los precios tope calle por calle en estos municipios. Cruzando los datos de las rentas de sus habitantes y los precios de la vivienda allí, se prevé que el alquiler de un piso de 60 metros cuadrados en la capital guipuzcoana no supere los 800 euros mensuales, o los 928 euros en el caso de pisos de 70 metros cuadrados. Por un apartamento de 60 metros cuadrados en Irun, por ejemplo, no podrán pedir más de 624 euros. En caso de que la vivienda no esté en buenas condiciones, el alquiler deberá ser inferior, y si es vivienda nueva, podrá encarecerse algo.

Este nuevo índice afectará a los grandes tenedores (con cinco o más inmuebles), a las viviendas que se incorporen al mercado de alquiler por primera vez y a aquellas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años.

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, ha recordado que el índice de precios de referencia de Gipuzkoa publicado este martes en el BOE "tiene repercusión sobre el 10 % del mercado de alquiler", ya que "el 90 % ya estaba regulado, por decirlo de alguna manera".

En Araba y Bizkaia habrá que esperar para conocer ese índice, ya que el Ministerio español de Vivienda aguarda aún los datos de Hacienda de las Diputaciones.