El alquiler de un piso de 60 metros cuadrados en Donostia no podrá superar los 800 euros
Tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Ministerio de Vivienda que fija el índice de precios de referencia en el territorio guipuzcoano, este miércoles entra en vigor la norma que permitirá limitar los alquileres en los municipios declarados zonas tensionadas como Donostia-San Sebastián, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia.
Así, este miércoles se podrá consultar los precios tope calle por calle en estos municipios. Cruzando los datos de las rentas de sus habitantes y los precios de la vivienda allí, se prevé que el alquiler de un piso de 60 metros cuadrados en la capital guipuzcoana no supere los 800 euros mensuales, o los 928 euros en el caso de pisos de 70 metros cuadrados. Por un apartamento de 60 metros cuadrados en Irun, por ejemplo, no podrán pedir más de 624 euros. En caso de que la vivienda no esté en buenas condiciones, el alquiler deberá ser inferior, y si es vivienda nueva, podrá encarecerse algo.
Este nuevo índice afectará a los grandes tenedores (con cinco o más inmuebles), a las viviendas que se incorporen al mercado de alquiler por primera vez y a aquellas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años.
El alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, ha recordado que el índice de precios de referencia de Gipuzkoa publicado este martes en el BOE "tiene repercusión sobre el 10 % del mercado de alquiler", ya que "el 90 % ya estaba regulado, por decirlo de alguna manera".
En Araba y Bizkaia habrá que esperar para conocer ese índice, ya que el Ministerio español de Vivienda aguarda aún los datos de Hacienda de las Diputaciones.
Más noticias sobre economía
El Gobierno Vasco eleva una décima sus previsiones de crecimiento, que sitúa en un 2,2 % para este año y un 1,9 % para 2026
El motor principal de este crecimiento será la demanda interna. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo Mikel Torres ha asegurado que Euskadi "cuenta con una economía fuerte, preparada para afrontar los retos del futuro y con capacidad de adaptación ante cualquier incertidumbre internacional".
Publicado el índice de precios de referencia de Gipuzkoa que permitirá limitar los alquileres desde este miércoles
Los municipios afectados son San Sebastián, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia. Para determinar la renta mensual, será necesario introducir datos como la referencia catastral o dirección del inmueble, el certificado energético, la planta y el estado de conservación. Con ello se obtendrá una horquilla objetiva de precios de alquiler aplicable al inmueble en cuestión.
El BBVA anuncia un dividendo 0,32 euros por acción para noviembre
Se trata del dividendo “más alto de la historia” de la entidad y asegura que los accionistas del Banco Sabadell que acudan al canje también podrán adquirirlo.
La plantilla de Maderas de Llodio denuncia la actitud pasiva de las instituciones ante el ERE
Según indica el comité de empresa, el 40 % de la producción se trasladaría fuera de Llodio, lo que pondría en riesgo el futuro de la comarca.
Tecnalia pone en marcha en Zamudio un laboratorio para desarrollar y producir sensores cuánticos
Ha contado con una inversión de cinco millones de euros y será pionera en Europa, ya que estos sensores cuánticos traerán grandes avances en la creación de nuevos materiales para la industria, para facilitar la movilidad o para la detección precoz de cánceres en el ámbito sanitario.
ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru presentarán una demanda contra Confebask si no negocia un salario mínimo propio
Han registrado una solicitud de conciliación con Confebask "para forzar a la patronal a sentarse a negociar" sobre el salario mínimo propio para Euskadi y han pedido al Gobierno Vasco que actúe como mediador en el conflicto.
Más de la mitad de la población de Hego Euskal Herria vive ya en zona tensionada de vivienda
En la CAV, con la incorporación de Vitoria, el porcentaje se sitúa en el 47,7%, y en Navarra llega al 70 %.
Psicólogos clínicos vascos denuncian que la contratación de psicólogos no especialistas por Osakidetza incumple la ley
Afirman que la necesidad de ampliar los recursos en salud mental en Osakidetza "es evidente", pero "no puede hacerse a cualquier precio"
Vitoria es declarada zona tensionada de vivienda
La calificación de la capital alavesa tendrá una duración inicial de tres años y permitirá la aplicación de un plan de choque en materia de vivienda, que incluye construir vivienda protegida: se impulsarán 3.012 nuevas viviendas, de las cuales un 53 % serán de alquiler protegido.