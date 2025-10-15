Afecciones de los paros:

Transportes: En Metro Bilbao, los servicios mínimos establecían garantizar un 30% del servicio, pero a primera hora han anunciado que se está ofreciendo un 70%.

Por su parte, DBus ha facilitado un link con las frecuencias de los autobuses hasta las 14:00 horas.

Alavabus, por su parte, destaca que "todos los servicios se están prestando con normalidad”.

Industria: Fuentes de LAB han valorado el paro como "mayoritario o total" en empresas como CAF o Indar (Beasain), Jaso (Itsasondo), o Biele de Azpeitia, mientras que en el caso Bizkaia se han producido movilizaciones en Cementos Lemona.

Las protestas en los centros de trabajo se han dejado también sentir en cooperativas como Ulma (Oñati), Fagor Automation y Fagor Ederlan, o Copreci de Arrasate, han añadido las mismas fuentes, que han incidido en que "gran parte" de las gasolineras han funcionado únicamente en servicios mínimos.

Desde ELA se ha hecho también una valoración positiva de los seguimientos, con "una incidencia importante" en la industria, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia, y "algo menor" en otros sectores. El sindicato mayoritario en Euskadi ha asegurado que el paro ha sido "importante" en empresas del Goierri como CAF, Indar, CIE, Hine o Jaso Itsasondo, entre otras.

Educación: ELA ha calificado de "muy positivo" el arranque de la huelga general en Educación. El sindicato ha destacado que son numerosos los centros escolares que están en funcionamiento con los servicios mínimos.