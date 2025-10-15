Los sindicatos destacan el seguimiento "mayoritario" de la huelga en educación
Fuentes sindicales destacan "una incidencia importante" en la industria, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia, y "algo menor" en otros sectores.
Además de denunciar el genocidio de Gaza, miles de ciudadanos pedirán hoy a la patronal y a las instituciones que deslegitimen a Israel y rompan toda relación. Para ello, los sindicatos han convocado tanto paros parciales como de jornada completa en función del sector profesional.
Todos los sindicatos vascos han salido a la calle en el marco de los paros convocados para denunciar el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino. ELA realizará paros de cuatro horas por turno, mientras que la convocatoria conjunta de LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT, Etxalde e Hiru será de tres horas por turno. En Educación, tanto ELA, como LAB y Steilas, han optado por convocar huelga todo el día.
Las centrales sindicales han optado por mantener los paros que se habían anunciado pese a la firma en Egipto del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Afecciones de los paros:
Transportes: En Metro Bilbao, los servicios mínimos establecían garantizar un 30% del servicio, pero a primera hora han anunciado que se está ofreciendo un 70%.
Por su parte, DBus ha facilitado un link con las frecuencias de los autobuses hasta las 14:00 horas.
Alavabus, por su parte, destaca que "todos los servicios se están prestando con normalidad”.
Industria: Fuentes de LAB han valorado el paro como "mayoritario o total" en empresas como CAF o Indar (Beasain), Jaso (Itsasondo), o Biele de Azpeitia, mientras que en el caso Bizkaia se han producido movilizaciones en Cementos Lemona.
Las protestas en los centros de trabajo se han dejado también sentir en cooperativas como Ulma (Oñati), Fagor Automation y Fagor Ederlan, o Copreci de Arrasate, han añadido las mismas fuentes, que han incidido en que "gran parte" de las gasolineras han funcionado únicamente en servicios mínimos.
Desde ELA se ha hecho también una valoración positiva de los seguimientos, con "una incidencia importante" en la industria, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia, y "algo menor" en otros sectores. El sindicato mayoritario en Euskadi ha asegurado que el paro ha sido "importante" en empresas del Goierri como CAF, Indar, CIE, Hine o Jaso Itsasondo, entre otras.
Educación: ELA ha calificado de "muy positivo" el arranque de la huelga general en Educación. El sindicato ha destacado que son numerosos los centros escolares que están en funcionamiento con los servicios mínimos.
Quema de contenedores
Desconocidos han quemado un contenedor y cruzado otros en las carreteras del interior del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Leioa (Bizkaia).
Por otra parte, un contenedor de residuos ha sido quemado en Vitoria-Gasteiz y han echado un bote de humo dentro de otro en Donostia-San Sebastián, incidentes que en ambos casos han sido ya solventados por los bomberos.
Movilizaciones
El sindicato ELA prevé realizar sus propias movilizaciones en todas las capitales a las 11:45 horas. En el caso de Bilbao, serán frente a la sede del PSE-EE, en Donostia-San Sebastián ante el Gobierno vasco, y en Vitoria-Gasteiz frente a la subdelegación del Gobierno.
Además, ha convocado concentraciones en distintas localidades como Durango, Gernika, Eibar, Zarautz, Azpeitia, Tolosa, Beasain o Errenteria.
Mientras tanto, el resto de las centrales sindicales (LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde e Hiru) realizarán manifestaciones conjuntas en las capitales a las 12:30 horas del mediodía. Saldrán de la plaza Sagrado Corazón en Bilbao, del Boulevard en Donostia-San Sebastián y de la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz. En cada capital se han organizado columnas que confluirán en la salida de las distintas manifestaciones.
Todos los sindicatos convocantes denuncian el “genocidio y los crímenes contra la humanidad” de Israel y piden a las patronales y a las distintas instituciones que rompan relaciones con el Estado de Israel.
