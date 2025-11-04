PRESUPUESTOS
El Departamento de Seguridad contará con 850 millones de presupuesto, un 6,4 % más

Euskaraz irakurri: Segurtasun Sailak 850 milioi euroko aurrekontua izango du, aurten baino % 6,4 altuagoa
EITB

El consejero Bingen Zupiria ha explicado que tienen como retos modernizar la Ertzaintza y dotarla de mejor material. Asimismo, quieren llegar a 8.000 agentes para 2030. La oposición ha criticado el proyecto. 

