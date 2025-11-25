Zupiria anuncia una OPE de 150 plazas en la Ertzaintza, para cubrir las vacantes del suspenso masivo

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha anunciado una nueva oferta de empleo público para la Ertzaintza de 150 plazas que viene a cubrir las vacantes que quedaron en la anterior convocatoria, porque el 90 % de los 3609 candidatos de la anterior promoción suspendió las pruebas teóricas y psicotécnicas.

El anuncio lo ha realizado el Consejero Bingen Zupiria, en la comparecencia de prensa realizada tras el Consejo de Gobierno, donde ha presentado el Plan de Empleo de la Ertzaintza; un plan que tiene como objetivo llegar a 8.000 agentes para el año 2028.

Además, Zupiria ha explicado que en esta convocatoria se van a introducir cambios en la baremación de la prueba psicotécnica, que es donde, anteriormente, fallaron los aspirantes en su mayoría.

En la convocatoria anterior había que aprobar cada una de las cuatro fases de las que consta esta prueba (de razonamiento, actitudes de reflexión, actitudes especiales, y actitudes verbales) para poder pasar la prueba. Con la modificación se va a exigir un aprobado conjunto en las cuatro fases, con un mínimo de 60 puntos sobre 120, y no de manera individual en cada una de ellas.



La prueba seguirá siendo eliminatoria y obligatoria, al igual que el resto de las que consta el proceso completo.

Con esta convocatoria, la correspondiente a la promoción 35, se quieren cubrir las vacantes para agente de la escala básica de la anterior promoción, que era de 473 plazas. Y es que, 270 de ellas se quedarán sin cubrir debido al suspenso masivo.

Por lo tanto, esta nueva OPE ofertará en principio 150 plazas, pero podrá ampliarse hasta alcanzar las 473 de la anterior.

Las personas que aprueben todas las fases de la oposición serán nombradas funcionarios en prácticas y pasarán a realizar el curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute y, después a las comisarías correspondientes. Para alcanzar la condición de funcionario de la Ertzaintza deben superar tanto el curso de formación en la academia como el proceso de prácticas en la unidad a la que se incorporen después.

Requisitos

Este martes, 25 de noviembre, se ha abierto el plazo para apuntarse a esta 35 promoción.

Los aspirantes deben tener más de 18 y menos de 38 años, disponer del título de Bachiller o una titulación equivalente o superior y cumplir el resto de los requisitos que recoge la convocatoria.

Todas las plazas tienen asignado el perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza (equivalente al 2 de la administración) y 120 cuentan con fecha de preceptividad vencida.

El Plan de Empleo de la Ertzaintza se aprobó en julio de este año en la Mesa de Negociación de la Ertzaintza con el apoyo de los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE. Tras pasar por el consejo de Gobierno, se presentará en el Parlamento Vasco.