Elkarrekin Podemos presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Araba

Según ha podido saber EITB Media, esta enmienda a la totalidad está condicionada a la solución del conflicto de las trabajadoras de las residencias de Araba. Si el conflicto se desbloqueara, Elkarrekin Podemos retiraría la enmienda a la totalidad ante los Presupuestos alaveses de 2026. .
Orain.eus
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: Elkarrekin Podemosek osoko zuzenketa aurkeztuko die Arabako Aurrekontuei

Última actualización

Elkarrekin Podemos presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Araba de 2026, según ha podido saber EITB Media. Aún así, esta iniciativa será retirada si el conflicto con las trabajadoras de las residencias alavesas se consigue desbloquear "con garantías". 

Además de la enmienda a la totalidad, la formación morada ha registrado también 71 enmiendas parciales, con una dotación de 23,6 millones de euros. 

(Habrá ampliación) 

Podemos Euskadi Presupuestos municipales y forales vascos Araba-Álava Economía

