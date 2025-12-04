Elkarrekin Podemos presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Araba de 2026, según ha podido saber EITB Media. Aún así, esta iniciativa será retirada si el conflicto con las trabajadoras de las residencias alavesas se consigue desbloquear "con garantías".

Además de la enmienda a la totalidad, la formación morada ha registrado también 71 enmiendas parciales, con una dotación de 23,6 millones de euros.

(Habrá ampliación)