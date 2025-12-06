PESTE
La Generalitat acuerda con los ganaderos matar a 30.000 cerdos sanos cerca del foco de la peste

La carne de los animales sacrificados se destinará a consumo interno, y tiene como objetivo “tranquilizar al sector”.
Cerdos. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Izurritearen fokutik gertu dauden 30.000 txerri osasuntsu hiltzea adostu du Generalitateak abeltzainekin
El Govern de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con el sector ganadero para comenzar a llevar al matadero a un total de 30.000 cerdos sanos de las granjas que se encuentran dentro el perímetro de vigilancia del foco de peste porcina africana (PPA). La carne de los animales sacrificados se destinará a consumo interno.

El acuerdo se ha alcanzado en una reunión de urgencia que el Govern ha mantenido con el sector porcino la tarde de este viernes, según han explicado fuentes de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Catalunya (JARC).

En dicha reunión han participado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

El secretario general de Asaja, Francesc Salvà, ha explicado que ya se ha encontrado un matadero al que ir llevando los animales, lo que confía que sirva para "tranquilizar el sector", y ha aclarado que son cerdos sanos y aptos para el consumo.

