El Gobierno Vasco pide "extremar la precaución" ante el posible cierre del peaje de Biriatou en sentido a Francia este lunes por la mañana debido a las protestas que los agricultores están organizando estos días contra las medidas del gobierno para combatir la dermatosis nodular, en especial la medida que obligaría a sacrificar todas la reses de una explotación si aparece un positivo.

El Departamento de Seguridad ha indicado que, según han informado las autoridades francesas, las afecciones de tráfico previstas en las autopistas A-63 y A-64, a la altura de Baiona y Lescar, como consecuencia de las movilizaciones convocadas por los agricultores no han mejorado tras 48 horas, por lo que no descartan cerrar el peaje de Biriatou en sentido a Iparralde.



El posible cierre previsto para esta pasada noche y este lunes por la mañana afectaría también a los vehículos pesados por lo que el Gobierno Vasco pide precaución ante la petición de las autoridades galas de recomendar a los conductores evitar el peaje de Biriatou en todos sus trayectos.

De momento, a lo largo de la noche y las primeras horas del día, no se han producido cierres en este punto y el tráfico circula con normalidad sin que se hayan registrado colas, ha informado Seguridad.



No obstante, personal de Bidegi y de la unidad territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa vigilarán y tomarán medidas de seguridad para minimizar las afecciones a la circulación que puedan producirse.



Asimismo, el Gobierno Vasco proporcionará información a través de los paneles de mensajería variable, la página web www.trafikoa.euskadi.eus, en la red social X y en el teléfono 011 (de atención 24 horas).