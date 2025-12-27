ANUARIO
Estos han sido los principales titulares en materia económica este año

Honakoak izan dira ekonomia arloko lerroburu nagusiak aurten
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Honakoak izan dira ekonomia arloko lerroburu nagusiak aurten
author image

EITB

Última actualización

Donald Trump ha puesto patas arriba las relaciones comerciales en el mundo y la competencia comercial entre Estados Unidos y China ha sido muy intensa. La zona euro ha aguantado mejor de lo esperado, pero ha sido la industria la que se ha llevado el mayor golpe. 

Europa Asia Donald Trump China Economía

