Datos del paro
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskadi cierra 2025 con un aumento del desempleo

Con 107.434 desempleados, 54 más que en 2024, se rompe la tendencia de descensos en el desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca.
TOLEDO, 02/09/2025.- Un trabajador distribuye bebidas a un local hostelero en Toledo, este martes. El paro registrado en el mes de agosto ha subido en doce comunidades autónomas y lo ha hecho especialmente en País Vasco (3,98 %), Cataluña (2,49 %) y Baleares (2,29 %), mientras que ha descendido en Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Asturias, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. EFE/Ismael Herrero
Euskadi cierra 2025 con un aumento del desempleo. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Langabeziak gora egin du Euskadin 2025ean, baina afiliazio-kopuruak ere gora egin du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Euskadi ha cerrado 2025 con 107.434 desempleados, lo que supone un aumento de 54 (+0,05 %) respecto a 2024. Así pues, da por terminada la tendencia de descenso en el desempleo de Euskadi de los últimos cuatro ejercicios.

Por territorios, Gipuzkoa ha sido el único territorio que ha aumentado su número de parados respecto a 2024. Concretamente, se ha situado la cifra en 28.628 desempleados; es decir, 210 más (+0,14 %).

En contrapartida, Bizkaia y Álava han registrado una bajada del paro, aunque no muy notable: en Bizkaia son ya 60.474 parados, 139 personas menos (-0,23 %); y, en Álava, 18.332 personas, 17 menos (-0,09 %).

En esa línea descendente se sitúa también el Estado español. Y es que,  el paro registrado se ha situado en 2.408.670 personas, con un descenso de paro interanual de 152.048 personas (-5,94 %) respecto a los datos de 2024.

El desempleo desciende un 1,04 % en Euskadi y sube un 0,87% en Navarra en noviembre
Trabajo Paro Economía Comunidad Autonóma Vasca

Te puede interesar

vivienda-alquiler-edificios-eraikinak-hiria-etxebizitza-alokairua
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El precio de la vivienda en alquiler sube un 3,8 % en Euskadi en 2025 y un 5,6 % en Navarra

Durante el último año las rentas mensuales de las viviendas en alquiler han subido en todo hegoalde, con Navarra a la cabeza (5,6 %) seguida de Bizkaia (4,5 %), Álava (4 %) y Gipuzkoa (1,9 %). En el cuadro de precio medio, la lista se invierte y Gipuzkoa se sitúa en la cúspide de precios con 16,4 euros/m2, seguida de Bizkaia (14,7 euros/m2), Álava (12,1 euros/m2) y Navarra (11,1 euros/m2)
Cargar más
Publicidad
X