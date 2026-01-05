Euskadi cierra 2025 con un aumento del desempleo

Euskadi ha cerrado 2025 con 107.434 desempleados, lo que supone un aumento de 54 (+0,05 %) respecto a 2024. Así pues, da por terminada la tendencia de descenso en el desempleo de Euskadi de los últimos cuatro ejercicios.

Por territorios, Gipuzkoa ha sido el único territorio que ha aumentado su número de parados respecto a 2024. Concretamente, se ha situado la cifra en 28.628 desempleados; es decir, 210 más (+0,14 %).

En contrapartida, Bizkaia y Álava han registrado una bajada del paro, aunque no muy notable: en Bizkaia son ya 60.474 parados, 139 personas menos (-0,23 %); y, en Álava, 18.332 personas, 17 menos (-0,09 %).

En esa línea descendente se sitúa también el Estado español. Y es que, el paro registrado se ha situado en 2.408.670 personas, con un descenso de paro interanual de 152.048 personas (-5,94 %) respecto a los datos de 2024.