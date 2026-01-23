Varias empresas se suman a la puja que se producirá hoy para comprar Astore

Varias empresas han mostrado su interés por adquirir Astore, empresa textil perteneciente a Ternua Group, según fuentes próximas a la Administración Concursal. La puja se producirá hoy, viernes. De esta manera, Ternua Group se asegura la supervivencia de sus cuatro marcas.

Ternua Group presentó concurso de acreedores en el mes de junio de 2025. A las compras ya confirmadas de Loreak Mendian, Lorpen y Ternua se sumará ahora la de Astore, la última unidad productiva del grupo que falta por vender. Se aseguran de esta forma aproximadamente 100 empleos.

La subasta de esta emblemática marca del deporte vasco se celebrará ante notario. Según fuentes cercanas a la Administración Concursal, todas las empresas interesadas pujarán hoy y, previsiblemente, antes de finales de enero se dará a conocer quién es el ganador.

Así las cosas, Astore pondrá punto final al concurso de acreedores que presentó el grupo Ternua en el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de San Sebastián.

Loreak Mendian fue vendida por 800 000 euros, a un grupo de tres trabajadores vinculados con la marca. Lorpen fue adquirida por una parte de su plantilla por un importe de 400 000 euros. Ternua, por su parte, fue comprada por la cooperativa Diknua, perteneciente a Dikar del Grupo Mondragon por valor de 1,5 millones de euros.