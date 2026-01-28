El oro alcanza un nuevo récord por encima de los 5260 dólares la onza
El precio del oro ha alcanzado durante la madrugada de este miércoles un nuevo récord, al situarse por encima de los 5260 dólares, en un contexto de debilidad del dólar y en una jornada en la que se esperan las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).
Según datos de Bloomberg, el metal precioso se ha situado a las 06:09 horas (05:09 GMT) en un nuevo máximo histórico de 5266,09 dólares, con una subida del 1,65 %.
En la jornada previa, el oro marcó su último máximo en los 5182,11 dólares, a las 21:55 horas.
Los expertos explican que este metal se ha convertido en un activo esencial de diversificación que se justifica en la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas.
Por otro lado, la plata avanza a esta hora el 2,62 %, hasta los 115,11 dólares.
La plata ya subió la víspera un 7,85 %, hasta los 112 dólares la onza, aunque no logró superar los máximos de un día antes de 117,71 dólares.
