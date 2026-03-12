CONFLICTO LABORAL
Los trabajadores de Tubos Reunidos de Trapagaran votan en referéndum la última oferta para el ERE

La negociación del ERE ha causado la división sindical entre centrales y también en el seno de ELA, sindicato mayoritario en las plantas afectadas por los despidos.

GRAFCAV595. BILBAO, 04/03/2026.-Los trabajadores de Tubos Reunidos se concentran frente al Palacio Euskalduna de Bilbao coincidiendo con una nueva reunión de la mesa negociadora del ERE presentado por la dirección y en el marco de una nueva jornada de huelga en la planta alavesa de Amurrio.EFE/Luis Tejido
Protesta de trabajadores de Tubos Reunidos en Bilbao. Imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trapagarango Tubos Reunidoseko langileak enpresaren azken eskaintza ari dira bozkatzen erreferendumean
EITB

Última actualización

Los trabajadores de la planta de Tubos Reunidos de Trapagaran están llamados a votar este jueves en referéndum "vinculante" la última oferta para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la dirección para despedir a 27 trabajadores en ese centro y 274 en Amurrio. 

Según ha informado el comité en un comunicado, suscrito por los sindicatos ELAUGT y CC. OO., con la excepción de LAB y ESK, se ha acordado convocar el referéndum de manera urgente para decidir si se acepta el acuerdo con una condición: que no haya salidas forzosas en la planta vizcaína.  "El sindicato está para ayudar, asesorar y prestar servicio a sus afiliados, no para decidir por ellos", por lo que expresa que "sin lugar a duda, en la planta de Trapagaran la opción no es otra que la de que sus trabajadores decidan", ha indicado el comité.

La votación se desarrollará entre las 13:30 y 17:30 horas y las 21:00 y las 22:15 horas, antes de la reunión que mantendrá mañana la mesa negociadora del ERE.

La negociación del ERE ha causado la división sindical entre centrales y también en el seno de ELA, sindicato mayoritario en las plantas afectadas por los despidos, al desmarcarse los delegados de esta central en Trapagaran del criterio de sus compañeros de Amurrio y de la dirección del sindicato.

ELA ha convocado una asamblea para hoy con los trabajadores afiliados en la planta para tratar la situación y decidir los pasos a seguir, pero el colectivo celebró ayer una asamblea previa, al margen de la dirección, en la que decidió apoyar por amplia mayoría la última oferta de la empresa. 

Por otra parte, el comité de Trapagaran ve "imprescindible" que replicar este referéndum en la planta de Amurrio. Sin embargo, CC. OO. ha señalado que ESK, LAB y ELA en la planta alavesa no respaldaban esta opción, cuando, a su juicio, es un "mínimo exigible". "CC. OO. de Amurrio seguimos defendiendo que las decisiones las tienen que tomar en referéndum la totalidad de la plantilla y nosotros aceptaremos el resultado. Cualquier cosa, sobre todo, que decidan tres por todos, no es aceptable", ha denunciado.

Entre tanto, la mayoría del comité de Tubos Reunidos en Amurrio (ELA, LAB y ESK) decidió ayer convocar una huelga indefinida en esta planta a partir del día 16 de marzo para manifestar su rechazo al ERE y resto de medidas planteadas por la empresa, según han confirmado fuente sindicales.

