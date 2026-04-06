La afiliación alcanza en Euskadi los 1 033 410 cotizantes, con 5003 más que en febrero y 10 971 más que en marzo de 2025
En cuanto al desempleo, en marzo se han registrado en la CAV 107 173 personas desempleadas, 179 más que en febrero y 1141 personas menos que hace un año.
Euskadi ha registrado el pasado mes de marzo 1 033 410 personas afiliadas a la Seguridad Social, 5003 más que el mes anterior (+0,49 %), según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 10 971 trabajadores respecto a marzo de 2025 (+1,07 %).
En ambos casos, el incremento de los afiliados se ha situado por debajo de la media estatal, que ha aumentado un 0,98 % respecto a febrero y un 2,46 % en comparación con el pasado año.
179 personas más en paro
Según los datos de desempleo hechos públicos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco, el pasado mes de marzo 107 173 personas estaban registradas en las oficinas de Lanbide, lo que supone 179 más que en febrero (+ 0,17 %).
Sin embargo, en comparación con el mes de marzo de 2025, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 1141 personas (-1,05 %).
En el conjunto del Estado, con 2 419 712 personas en desempleo, el paro ha descendido un 0,94 % respecto al mes anterior, con caídas en todas las comunidades menos Euskadi, Madrid y Canarias.
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