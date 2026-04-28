Crisitian Lay concreta su oferta vinculante para hacerse con Papresa por 39 millones

El grupo industrial Cristian Lay ha concretado en 39 millones de euros su oferta vinculante para comprar Papresa, la papelera de Errentería.

La oferta es oficial y ha sido comunicada a través de un documento de 400 páginas. En él, la compañía explica que su oferta contempla el mantenimiento de las dos actividades industriales que desarrolla Papresa, la de papel prensa y la de embalaje, y comunica también que mantendría dos tercios de la plantilla actual.

El Departamento de Industria del Gobierno Vasco ha mostrado ya su apoyo a la oferta porque dice estar alineada con sus objetivos, contribuyento al crecimiento económico de Euskadi.

Además, Industria se ha mostrado interesada en participar, de manera eventual, en la sociedad, y comunica la validación de la solvencia técnica y económica de Cristian Lay.

La papelera Papresa, con planta en Errenteria, entró el pasado 23 de abril en concurso voluntario de acreedores con una oferta vinculante de adquisición presentada por CL Grupo Industrial, vinculado a Cristian Lay.

Se abría, asimismo, un plazo de quince días para que puedan presentarse otras posibles ofertas de adquisición interesadas en hacerse con la empresa, un plazo que sigue abierto.