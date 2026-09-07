Un órgano administrativo paraliza la licitación del servicio de ambulancias de Osakidetza tras los recursos sindicales

El Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC) ha acordado la adopción de medidas cautelares y la paralización de los pliegos del Gobierno Vasco para la gestión privada de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) y del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), tras los recursos presentados por varios sindicatos.



La medida adoptada por el OARC, un organismo público independiente y especializado que resuelve conflictos y recursos sobre contratos públicos en Euskadi, ha sido dada a conocer por ESK --uno de los recurrentes-- a través de un comunicado.



Este sindicato ha indicado que la resolución del OARC supone "un paso importante para seguir trabajando y luchando por la publificación de este servicio público, así como por una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos", según ha informado la propia organización sindical.



ESK ha recordado que la licitación planteada por el Gobierno Vasco estaba presupuestada en más de 1.600 millones de euros. En el recurso presentado contra el concurso denunciaba que la gestión privada "resulta más cara que la gestión pública, por lo que continuar adelante con estos pliegos supondría un importante perjuicio para las arcas públicas".



El sindicato ha criticado, además, que el modelo de gestión privada del transporte sanitario "se sostiene, en buena medida, sobre la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, al tiempo que repercute negativamente en la calidad asistencial que merece la ciudadanía".



La organización sindical considera que decisión del OARC supone, "un nuevo paso para cuestionar un modelo de privatización más caro, más precario y menos garantista tanto para las personas trabajadoras como para la ciudadanía".

RESPUESTA DE SALUD

El Departamento de Salud confía en que, a pesar de la decisión del OARC de paralizar la tramitación de la licitación, este órgano se pronuncie a la mayor brevedad con la resolución de los recursos presentados, una vez aportados los informes jurídicos correspondientes por parte del departamento.

"Lamentamos que esta licitación se vaya a demorar, ya que este pliego no trae sino ventajas, tanto para la calidad del servicio como para las condiciones laborales de las y los trabajadores", han señalado fuentes del Departamento.