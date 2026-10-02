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Miles de personas participan en las manifestaciones por el derecho a la vivienda en Hego Euskal Herria

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Cientos de personas durante una manifestación unitaria convocada por los sindicatos de vivienda de Euskal Herria contra la especulación y el negocio, a 2 de octubre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El lema de la protesta es “Contra la especulación y por una vivienda garantizada”, donde los convocantes reclaman una transformación estructural de las políticas de vivienda. H.Bilbao / Europa Press 02 OCTUBRE 2026;VIVIENDA;SINDICATOS;ESPECULACIÓN;MANI;PROTESTA;EUSKADI;BILBO; 02/10/2026
18:00 - 20:00
Miles de personas se han reunido ante el ayuntamiento de Bilbao. Foto: Europa Press

EITB

Última actualización

Las calles de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia e Iruña/Pamplona se han llenado de jóvenes y mayores en contra de la especulación y los desahucios, y para reivindicar que la vivienda es un derecho, siguiendo la convocatoria del Sindicato Socialista de Vivienda. 

Manifestaciones Vivienda Bilbao Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona Economía

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