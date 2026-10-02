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Miles de personas participan en las manifestaciones por el derecho a la vivienda en Hego Euskal Herria
Las calles de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia e Iruña/Pamplona se han llenado de jóvenes y mayores en contra de la especulación y los desahucios, y para reivindicar que la vivienda es un derecho, siguiendo la convocatoria del Sindicato Socialista de Vivienda.
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