Mapa de la renta barrio a barrio y calle a calle en Hegoalde

La renta neta media por persona de los mayores de edad residentes en Euskadi y Navarra se situó en 2024 en 19 995 € y 18 470 €, respectivamente, lo que supone un incremento del 5,9 % (1110 euros) y 7,8 % (1278 euros), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística-INE.

Sin embargo, estos números bailan dentro de los territorios, y también de los municipios, ya que una simple calle arriba o abajo la renta neta media por persona cambia drásticamente en varios casos.

Las tres capitales de Euskadi son las que mayor desigualdad interna muestran de un barrio a otro. Bilbao, la diferencia es de 29 812 euros. La sección con mayor renta media alcanza los 40 089 € (Distrito 6, Sección 1), mientras que la más baja se sitúa en 10 277 € (Distrito 3, Sección 9).

En la capital alavesa, la diferencia es similar (29 498 euros). La zona con ingresos más altos registró en 2024 unos 40 089 € (Distrito 2, Sección 33) frente a los 10 591 € de la zona con menores ingresos (Distrito 5, Sección 6).

En Gipuzkoa, en San Sebastián la diferencia baja hasta los 25 289 €, con un máximo de 40 089 € (Distrito 6, Sección 1) y un mínimo que desciende hasta los 14 800 € (Distrito 7, Sección 19).

En cuanto a conjuntos de municipio, Laukiz (Bizkaia) es el municipio más rico, con una renta media de 31 175 € por persona, seguido muy de cerca por Gabiria (Gipuzkoa) con 30 612 €.

El municipio más pobre, por su parte, es Castejón (Navarra), con una renta media de 12 523 € por persona.