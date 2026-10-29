El BCE mantiene los tipos de interés en el 2,5 % pero los subirá en diciembre

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,5 %, en un contexto marcado por el repunte de la inflación al 3,8 %, niveles no vistos en los últimos tres años. También ha mantenido el tipo de de las operaciones principales de refinanciación, en el 2,65 %, y de la facilidad marginal de crédito, por el que presta a los bancos a un día, en el 2,90 %.

La entidad europea ha optado por pausar la tasa de referencia después de la subida acometida en septiembre y la previa del mes de junio.

"Los precios de la energía han continuado subiendo, lo que plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento", reconoce el BCE en el comunicado.

El anuncio este mismo jueves de la salida anticipada de Christine Lagarde del BCE ha marcado la reunión de política monetaria de la institución europea.

No obstante, Lagarde ha dejado entrever pocas horas después de anunciar su dimisión que subirán los tipos en diciembre de nuevo pese a que la rentabilidad de la deuda de Francia se ha disparado.

El Consejo de Gobierno del BCE ha discutido este jueves si era necesario subir los tipos de interés pero ha considerado por unanimidad que era apropiado mantenerlos, ha dicho Lagarde.



Pero "la dirección del viaje está clara", ha dicho Lagarde al ser preguntada por una posible subida de los tipos de interés en diciembre y si la situación de Francia podría evitar ese incremento.





