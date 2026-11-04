¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Trabajadores de la empresa Siemens-Gamesa de Asteasu secundan una huelga por un convenio propio
Los trabajadores están secundando una huelga indefinida, en contra de la aplicación del convenio marco estatal. La empresa cuenta con una plantilla de 180 personas, que se encuentran actualmente en situación de ERTE. Hoy han realizado una caravana hasta Donostia para pedir a la asociación de empresas de Gipuzkoa, Adegi, que intervenga a fin de que la dirección de la empresa cambie de actitud.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno de España obliga a retirar el 12 % del aceite de oliva para frenar la caída de los precios
EN DIRECTO
Hace min.
El personal de los bioinstitutos vascos reclama una equiparación salarial "real" con Osakidetza
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco se reunirá este lunes con EH Bildu, Sumar y PP para comenzar a negociar los presupuestos
EN DIRECTO
Hace min.
La producción industrial crece un 4,7 % en Euskadi y cae un 5,5 % en Navarra en septiembre
EN DIRECTO
Hace min.
Manifestación de la plantilla de Biogipuzkoa para pedir la equiparación con Osakidetza
EN DIRECTO
Hace min.
Arrancan los exámenes de la segunda fase de la OPE de Osakidetza
EN DIRECTO
Hace min.
Las bolsas asiáticas registran su peor jornada desde 2020 por el temor al futuro de la IA
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco pide buscar nuevos puestos de trabajo para los afectados por el ERE de Vicinay
EN DIRECTO
Hace min.
Bruselas propone recortar un 20 % la pesca de merluza y 35 % del besugo en aguas ibéricas en 2027
EN DIRECTO
Hace min.
El administrador concursal de Tubos Reunidos concluye que no hubo mala praxis en la gestión
Cargar más