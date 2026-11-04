CONFLICTO LABORAL
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Trabajadores de la empresa Siemens-Gamesa de Asteasu secundan una huelga por un convenio propio

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Asteasuko Siemens-Gamesa enpresako langileak hitzarmen propio baten aldeko greba egiten ari dira

EITB

Última actualización

Los trabajadores están secundando una huelga indefinida, en contra de la aplicación del convenio marco estatal. La empresa cuenta con una plantilla de 180 personas, que se encuentran actualmente en situación de ERTE. Hoy han realizado una caravana hasta Donostia para pedir a la asociación de empresas de Gipuzkoa, Adegi, que intervenga a fin de que la dirección de la empresa cambie de actitud.

ERES Y ERTES Gamesa Adegi Sindicato LAB Economía

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