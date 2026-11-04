Trabajadores de la empresa Siemens-Gamesa de Asteasu secundan una huelga por un convenio propio

Los trabajadores están secundando una huelga indefinida, en contra de la aplicación del convenio marco estatal. La empresa cuenta con una plantilla de 180 personas, que se encuentran actualmente en situación de ERTE. Hoy han realizado una caravana hasta Donostia para pedir a la asociación de empresas de Gipuzkoa, Adegi, que intervenga a fin de que la dirección de la empresa cambie de actitud.