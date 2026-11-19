La compañía estadounidense de inteligencia artificial Anthropic protagonizará este jueves la mayor salida a la Bolsa de la historia, con un montante global superior a los 94 000 millones de dólares (85 670 millones de euros). Además, se convertirá en la primera empresa de inteligencia artificial en salir en Bolsa.

Anthropic ha fijado en 83 dólares (75,7 euros) por acción el precio de su oferta pública inicial (OPI), situándose por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente.

La desarrolladora del modelo conversacional Claude también ha incrementado el volumen de títulos colocados tras registrar una sobredemanda cercana a siete veces la oferta prevista, de modo que captará al menos 68 000 millones de dólares (unos 62 000 millones de euros) directamente en la colocación pública, según ha informado la agencia Bloomberg.

Con estas cifras, Anthropic superará el récord establecido el pasado mes de junio por la aeroespacial SpaceX, que captó 75 000 millones de dólares (68 350 millones de euros) en su oferta base y alcanzó posteriormente los 86 200 millones de dólares (78 560 millones de euros).

La operación coloca a Anthropic por delante de su principal rival, OpenAI, que no prevé salir al parqué antes de 2027.