El líder de la oposición israelí califica de "desastre" la decisión de invadir Gaza

Yair Lapid asegura que la ocupación "conducirá a la muerte de los rehenes y muchos soldados" y llevará al país al "colapso político".
Israeli opposition Leader and former Prime Minister, Yair Lapid, speaks during the demonstration. Israeli war cabinet minister Benny Gantz has threatened to resign unless Prime Minister Benjamin Netanyahu sets out a post-war plan for the Gaza Strip. Gantz has set an 8 June deadline for a plan to achieve six ''strategic goals'', including the end of Hamas rule in Gaza and the establishment of a multinational civilian administration for the territory.
Yair Lapid, líder de la oposición israelí. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Israelgo oposizio buruak "hondamenditzat" jo du Gaza inbaditzeko erabakia
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha calificado de "desastre" la decisión del Gobierno israelí de ocupar Gaza, y afirma que esta se contradice con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad.

El  opositor israelí asegura que la ocupación "llevará meses" y conllevará "la muerte de los rehenes y de muchos soldados". Todo ello, según Lapid, tendrá un coste millonario que "conducirá a un colapso político".

Además, ha asegurado que la decisión de invadir Gaza está "en completa contradicción" con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad.

"Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce", ha explicado Lapid en su cuenta de X.

El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza
Palestina Jerusalén Israel Oriente Próximo Internacional Franja de Gaza

