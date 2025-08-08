El líder de la oposición israelí califica de "desastre" la decisión de invadir Gaza

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha calificado de "desastre" la decisión del Gobierno israelí de ocupar Gaza, y afirma que esta se contradice con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad.

El opositor israelí asegura que la ocupación "llevará meses" y conllevará "la muerte de los rehenes y de muchos soldados". Todo ello, según Lapid, tendrá un coste millonario que "conducirá a un colapso político".

Además, ha asegurado que la decisión de invadir Gaza está "en completa contradicción" con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad.

"Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce", ha explicado Lapid en su cuenta de X.