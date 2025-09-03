Al menos tres personas muertas y 20 heridas al descarrilar un funicular en Lisboa
Al menos tres personas han muerto y alrededor de una veintena han resultado heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa, donde todavía hay varias personas atrapadas.
El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18:00 horas (hora local, 17:00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos, según ha informado la cadena de televisión RTP.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado "profundamente" el accidente ocurrido esta tarde, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves".
Asimismo, ha expresado sus "condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia" y ha dicho que "espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente", según reza un comunicado de la Presidencia lusa.
El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.
