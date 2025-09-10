Día de bloqueo en Iparralde
La Policía disuade protestas en Baiona con gases lacrimógenos

La jornada de bloqueo contra las políticas de recortes del Gobierno de Francia, organizada al margen de partidos y sindicatos y que busca paralizar el país está teniendo repercusión también en Iparralde.

Euskaraz irakurri: Poliziak gas negar-eragileekin desegin du Baionako protesta
EITB

La jornada de bloqueo contra las políticas de recortes del Gobierno de Francia, organizada al margen de partidos y sindicatos y que busca paralizar el pasía está teniendo repercusión también en Iparralde. 

Alrededor de las 06:30 horas de la mañana de este miércoles un centenar de manifestantes se han concentrado en la rotonda de Leroy Merlin en Baiona para bloquear el tráfico. La Policía ha intervenido para dispersarlos y dar paso al tráfico. No ha habido grandes enfrentamientos en el lugar.

Sin embargo, a media mañana, cuando el grupo de manifestantes se dirigía al centro de la ciudad, la policía ha comenzado a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y al menos una persona ha sido detenidas

En Baiona está prevista una manifestación a las 14:00 horas, que partirá desde el Ayuntamiento.

