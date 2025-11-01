Inculpada una mujer por complicidad en el robo del Louvre y liberado otro de los detenidos

Una mujer de 38 años ha sido inculpada este sábado por complicidad en el robo de joyas en el museo del Louvre, el pasado 19 de octubre, mientras que otro de los arrestados el pasado miércoles fue liberado sin cargos, han indicado fuentes judiciales.



Se trata de dos de los cinco detenidos el pasado jueves en relación con el robo de joyas, valoradas en 88 millones de euros, algunos de los cuales fueron presentados ante un juez tras dos días de interrogatorios.



Vecina de La Courneuve, municipio del este de París, la mujer está imputada por complicidad de robo en banda organizada y asociación de malhechores y comparece ahora ante otro juez que debe determinar si la pone en prisión preventiva como ha solicitado la Fiscalía.



"Está hundida, niega los hechos que le imputan y no entiende nada", ha asegurado a los medios su abogado, Adrien Sorrentino.



La Fiscalía ha señalado que dará más precisiones a lo largo de la jornada, cuando está previsto que sean presentados ante el juez los otros dos detenidos.



