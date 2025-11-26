Incendio
Un gran incendio declarado en un vecindario de Hong Kong deja al menos cuatro muertos

Incendio en Hong Kong
18:00 - 20:00
Incendio en Hong Kongo. Foto: Agencias.
Última actualización

El incendio de gran magnitud se ha declarado en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las llamas se han propagado rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. La policía no descarta que haya más personas atrapadas dentro de los tres edificios en llamas. 

