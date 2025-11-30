Hoy es noticia
Conflicto Venezuela-EE.UU. |
Xabat Illarregi, campeón en Navarra |
El gran tablero mundial |
VENEZUELA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El principal aeropuerto de Venezuela continúa funcionando con normalidad pese al anuncio de Trump

Venezuela ha respondido al "cierre en su totalidad" del espacio aéreo expresando su repudio "con absoluta contundencia", y critica que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación, al tiempo de asegurar que "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Venezuela
Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela
Euskaraz irakurri: Venezuelako aireportu nagusiak ohi bezala jarraitzen du, Trumpek aire espazioa itxita dagoela ziurtatu arren
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, continúa funcionando con normalidad pese al anuncio de Donald Trump, presidente de EE. UU., de que se considere cerrado el espacio aéreo de este país suramericano.

El aeródromo, que sirve a Caracas, sigue recibiendo vuelos desde Barbados y Bogotá y tiene programada las rutas de Panamá, Curazao y La Habana.

También en otro aeropuerto, ubicado en Maracaibo, la capital del estado Zulia, siguen sin inconvenientes las operaciones aéreas.

En concreto, Trump ha advertido en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

Por su parte, Venezuela ha respondido expresando su "repudio con absoluta contundencia" el mensaje del presidente de Estados Unidos, y critica que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación, al tiempo de asegurar que "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

"Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina", reza un comunicado.

El mensaje se produce después de que el diario New York Times informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado o negado.

Venezuela Nicolás Maduro Estados Unidos Donald Trump Latinoamérica Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EE.UU. y China se disputan el control del canal de Panamá, clave del comercio mundial

Esta vía fluvial es un paso estratégico donde se concentra la tensión entre dos potencias: Estados Unidos, el país que construyó el canal hace más de un siglo, y su rival, China. El 5% de todo el comercio mundial transcurre por el canal para evitar rodear el continente americano y esto tiene grandes beneficios para Panamá, el país que controla el canal desde hace 26 años.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La lucha por el control mundial: estos son los cinco "puntos clave" que se disputan EE. UU. y China

Mientras el mundo mira a Ucrania y Gaza, Estados Unidos y China libran una guerra silenciosa por el dominio comercial, militar y tecnológico del planeta. El canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, el Mar de China, el Pacífico Sur y Groenlandia son los puntos geográficos más deseados por ambas potencias, en una carrera por ver quién "gobierna el mundo".   

El ejército israelí ejecuta a dos palestinos desarmados en Cisjordania
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El ejército israelí ejecuta a dos palestinos desarmados en Cisjordania

Un vídeo grabado en la ciudad cisjordana de Yenín muestra a dos palestinos saliendo de un edificio, con las manos visibles y la ropa levantada en señal de rendición. Tras ser obligados a tumbarse en el suelo, reciben patadas y son forzados a regresar a la entrada, donde se escuchan varios disparos a quemarropa. Las autoridades aún no han ofrecido una versión oficial sobre la ejecución.

Cargar más
Publicidad
X