El principal aeropuerto de Venezuela continúa funcionando con normalidad pese al anuncio de Trump

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, continúa funcionando con normalidad pese al anuncio de Donald Trump, presidente de EE. UU., de que se considere cerrado el espacio aéreo de este país suramericano.

El aeródromo, que sirve a Caracas, sigue recibiendo vuelos desde Barbados y Bogotá y tiene programada las rutas de Panamá, Curazao y La Habana.

También en otro aeropuerto, ubicado en Maracaibo, la capital del estado Zulia, siguen sin inconvenientes las operaciones aéreas.

En concreto, Trump ha advertido en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

Por su parte, Venezuela ha respondido expresando su "repudio con absoluta contundencia" el mensaje del presidente de Estados Unidos, y critica que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación, al tiempo de asegurar que "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

"Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina", reza un comunicado.

El mensaje se produce después de que el diario New York Times informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado o negado.