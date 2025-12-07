Netanyahu y Merz centran su reunión en cooperación militar y tecnológica

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se han reunido este domingo en Jerusalén para abordar cómo continuar implementando la cooperación tecnológica y militar entre ambos países en "un mundo cambiante", ha asegurado el propio mandatario israelí.

En una rueda de prensa conjunta posterior al encuentro, Netanyahu ha detallado que en la cita han hecho hincapié en el "campo de la alta tecnología y la inteligencia artificial" que, para el líder israelí, constituyen "el futuro de la humanidad".

En sus palabras de apertura, Netanyahu también ha alabado la postura de Alemania con respecto a Israel, a pesar de que en los últimos meses su relación diplomática se había tensado por la ofensiva en Gaza, y calificó a la nación europea como "comprometida con la defensa de Israel en sus diferentes formas".