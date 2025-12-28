El primer ministro nacionalista gana las elecciones en Kosovo, pero sin mayoría absoluta
El gobernante partido Autodeterminación (Vetëvendosje), del primer ministro en funciones Albin Kurti, ha ganado este domingo con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo con alrededor del 44 % de los votos, según las primeras proyecciones, pero sin lograr la mayoría absoluta.
Según el sondeo a pie de urna difundidos por la cadena 'Klan Kosova' tras el cierre de los colegios a las 18:00 GMT, Autodeterminación ha obtenido el 44,1 % de los sufragios, lo que se traduciría en 49 escaños de un total de 120 en el Parlamento, sólo uno más que en los comicios de febrero.
Kosovo está inmerso en una parálisis política desde febrero, cuando la formación nacionalista en el poder perdió la mayoría absoluta que había conseguido en 2021 y no logró el apoyo de ninguna otra fuerza para formar Gobierno.
Según el mismo sondeo, el opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK) se sitúa como segunda fuerza con el 23,9 % de los votos, lo que le otorgaría 27 escaños, mientras que la Liga Democrática de Kosovo (LDK) quedaría tercera con el 16,1 % y 18 diputados.
En los comicios de febrero, el PDK obtuvo 24 escaños y la LDK, 20, por lo que estas proyecciones se asemejan mucho a los resultados de las pasadas elecciones, que llevaron al país a una parálisis dada la incapacidad de Autodetermianción de formar Gobierno y de la oposición de plantear una alternativa.
Veinte escaños están reservados para las minorías étnicas de la antigua provincia serbia, que proclamó su independencia en febrero de 2008, diez de ellos para los serbokosovares y el resto para otros, como romaníes y bosniacos.
Estas han sido las séptimas elecciones legislativas celebradas en Kosovo desde su independencia unilateral, una decisión que no ha sido reconocida por Serbia ni por cinco estado de la Unión Europea (UE): España, Rumanía, Grecia, Eslovaquia y Chipre.
La votación se produce en medio de un repunte de las tensiones con Serbia desde 2021 y de la fricción de Kurti con la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, principales aliados de Kosovo, un factor que contribuyó a que no encontrara socios de gobierno.
La UE espera un Gobierno dispuesto a reactivar el diálogo de normalización con Belgrado, una condición para que tanto Serbia como Kosovo avancen en su camino hacia la integración en el bloque comunitario.
En 2023, la Comisión Europea impuso sanciones diplomáticas y congeló fondos para Kosovo, pero la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, prometió este mes que se retomaría la ayuda financiera.
Pero si el Parlamento vuelve a ser incapaz de formar Gobierno, Kosovo se arriesga a perder el acceso a los fondos del Plan de Crecimiento de la UE para los Balcanes Occidentales, dotado con 6.000 millones de euros, ya que su desembolso está condicionado a la aplicación de reformas.
Te puede interesar
Zelenski se reúne con Trump en Florida: "Estamos al final de las negociaciones"
El presidente ucraniano se ha mostrado esperanzado ante la cita y ha destacado que "puede decidirse mucho antes de Año Nuevo". Por su parte, Donald Trump ha anunciado que ha hablado con Putin: "Acabo de tener una buena y muy productiva conversación".
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes para tratar el reconocimiento israelí de Somalilandia
Somalia, que asumirá la Presidencia rotatoria del organismo en enero, ha calificado de "agresión ilegal" el reconocimiento de Tel Aviv y ha añadido que "contraviene el Derecho Internacional". Somalilandia ha sostenido que no recibirá palestinos expulsados de Gaza.
Dos muertos por las lluvias en Gaza, que inundan decenas de tiendas de desplazados
El Gobierno de Gaza acusa a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" por haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria en 80 días de alto el fuego. Netanyahu ya viaja hacia EE.UU. para reunirse el lunes con Donald Trump.
Birmania concluye sus primeras elecciones en cinco años en plena guerra
Los comicios constan de tres fases, con la última el próximo 25 de enero. La oposición hace un llamamiento al boicot y asegura que el proceso "no será libre ni justo".
Israel reconoce a Somalilandia como Estado y provoca una amplia condena internacional
Se trata del primer país miembro de la ONU en reconocer la soberanía de la región separatista de Somalia. Hamás denuncia que este movimiento responde a un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza con destino a ese lugar, y avisa de que no lo permitirá.
Nuevos ataques de Rusia en Kiev en la víspera de la cumbre Trump-Zelenski
Moscú ha lanzado duros ataques contra la capital ucraniana y contra regiones en el noreste y en el sur del país, causando al menos un muerto y 19 heridos.
Cuatro miembros de una familia valenciana desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia
Cuatro miembros de una misma familia valenciana, el padre y tres de sus hijos, siguen desaparecidos en Indonesia tras naufragar la embarcación turística en la que viajaban. Otra hija y la madre han sido rescatadas con vida. Las labores de rescate están siendo complicadas debido a las olas, fuertes corrientes y lluvias torrenciales.
Zelenski mantiene conversaciones con los líderes europeos antes de reunirse con Trump
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hablará hoy por teléfono con Zelenski y Trump.
Al menos 8 personas han muerto en un atentado en una mezquita alauí de la ciudad siria de Homs
La explosión ha tenido lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.