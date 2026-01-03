EE.UU. ATACA VENEZUELA
EE.UU. declara a Maduro "bajo arresto" y dice que será sometido a juicio en suelo estadounidense
El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado la captura de Maduro y su mujer, al tiempo que ha confirmado un ataque a gran escala contra Venezuela. El ministro del Interior venezonalo llama a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo".
Claves
Venezuela llama a la calma
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha comparecido ante la población del país para llamar a la calma a la ciudadanía y denunciar una "masacre" provocada por los ataques de EE.UU. que han servido de cobertura a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores.
"Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente", ha aseverado Cabello.
Reacción de la justicia venezolana
El fiscal de Venezuela ha denunciado el "secuestro" de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. y ha pedido su libertad.
Reacciones
La UE llama a la "moderación", mientras que Milei celebra la captura de Maduro.
Maduro, bajo arresto
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra ahora mismo "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delitos todavía no especificados, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano.
El senador republicano por Utah, Mike Lee, ha informado en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, "capturado" esta madrugada y extraídos del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump.
Solicitud de reunión a la ONU
El Gobierno de Venezuela solicita una reunión de emergencia a la ONU tras los ataques de EE.UU.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Rodríguez ha exigido al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.
En ese mismo mensaje, el presidente estadounidense ha confirmado el ataque "a gran escala" contra Venezuela y ha precisado que Maduro ha sido capturado por las fuerzas especiales de EE. UU.
El presidente estadounidense Donald Trump ha informado que ha capturado a Maduro y a su mujer y que ambos han sido conducidos fuera del país.
Trump dio luz verde a los ataques contra objetivos en Venezuela hace días, según CBS
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, según han indicado a CBS News dos funcionarios estadounidenses. Según esas fuentes, la Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estados Islámico (EI).