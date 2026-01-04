Identifican a otras 16 víctimas del incendio de Suiza y ya suman 24 de los 40 fallecidos
La Policía suiza ha logrado identificar a otras 16 víctimas mortales del incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, con lo que ya se eleva a 24 el número de fallecidos filiados de esta tragedia en la que murieron 40 personas.
En un comunicado, la Policía indica además que ha se ha procedido también a la devolución a las familias de las víctimas identificadas, todas ellas fallecidas en el siniestro que se originó en el bar Le Constellation.
Las tareas de identificación son llevadas a cabo por la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza.
Se trata de cuatro mujeres suizas de 18 años, dos jóvenes de 15 y 14 años, y seis hombres suizos de 31, 20, 18, 17 y dos jóvenes de 16 años.
También han sido identificados dos italianos de 16 años, un joven de 16 años con doble nacionalidad (Italia y Emiratos Árabes Unidos), un rumano de 18 años, un francés de 39 años y un joven turco de 18 años.
La Policía ha confirmado que, hasta el momento, se ha identificado a 24 de los 40 fallecidos.
