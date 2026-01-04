Sutea

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Identifican a otras 16 víctimas del incendio de Suiza y ya suman 24 de los 40 fallecidos

En un comunicado, la Policía indica además que ha se ha procedido también a la devolución a las familias de las víctimas identificadas, todas ellas fallecidas en el siniestro que se originó en el bar Le Constellation.
CRANS-MONTANA (Switzerland), 01/01/2026.- Police officers stand near the site where a fire broke out at Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to regional media, the incident caused several deaths and injuries, while the exact cause of the blaze was not immediately known, Swiss cantonal police said. (Suiza) EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE
Imagen del lugar donde sucesió el incendio. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Suitzako sutearen beste 16 biktima identifikatu dituzte eta dagoeneko 40 hildakoetatik 24 dira
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía suiza ha logrado identificar a otras 16 víctimas mortales del incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, con lo que ya se eleva a 24 el número de fallecidos filiados de esta tragedia en la que murieron 40 personas.

En un comunicado, la Policía indica además que ha se ha procedido también a la devolución a las familias de las víctimas identificadas, todas ellas fallecidas en el siniestro que se originó en el bar Le Constellation.

Las tareas de identificación son llevadas a cabo por la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza.

Se trata de cuatro mujeres suizas de 18 años, dos jóvenes de 15 y 14 años, y seis hombres suizos de 31, 20, 18, 17 y dos jóvenes de 16 años.

También han sido identificados dos italianos de 16 años, un joven de 16 años con doble nacionalidad (Italia y Emiratos Árabes Unidos), un rumano de 18 años, un francés de 39 años y un joven turco de 18 años.

La Policía ha confirmado que, hasta el momento, se ha identificado a 24 de los 40 fallecidos.

Al menos 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves, en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana
Suiza Internacional Incendios

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X