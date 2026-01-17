Portugal elige nuevo presidente con un ultraderechista y un exministro socialista como favoritos
Portugal celebra este domingo elecciones presidenciales para elegir un sustituto de Marcelo Rebelo de Sousa, con las encuestas apuntando que posiblemente habrá una segunda vuelta entre el candidato de ultraderecha, André Ventura, que quedaría primero este domingo, y el exministro socialista António José Seguro.
Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas mañana, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, según el censo electoral publicado por la Secretaría General del Ministerio del Interior (SGMAI por sus siglas en portugués).
Cuando ejerzan su derecho a voto, los electores se encontrarán con una papeleta con 14 candidatos, pese a que son once los confirmados y validados por el Tribunal Constitucional para participar.
Lideran los sondeos el líder de ultraderecha André Ventura y el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, seguidos del eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), que ha despuntado en la última.
Entre los cinco candidatos con posibilidades según las encuestas también están el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).
Los resultados ajustados a los que apuntan los sondeos vaticinan una eventual segunda vuelta, ya que ninguno de los aspirantes lograría más de la mitad de los votos, una circunstancia que se ha dado una sola vez en democracia.
Otro punto de convergencia de las distintas encuestas es que, de haber una segunda vuelta, Ventura sería uno de los dos contendientes en esa segunda votación, pero no saldría victorioso.
Candidatos como Marques Mendes y Ventura han asegurado que de ser elegidos quieren ser presidentes "intervencionistas", aunque el primero ha matizado que hablaría menos en público que Rebelo de Sousa, un jefe de Estado al que le ha gustado pronunciarse sobre todo tipo de temas, a veces rayando los límites de sus prerrogativas, mientras que Seguro se ha mostrado más cauteloso y partidario de no traspasar esas restricciones del papel del mandatario.
