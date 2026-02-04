18 palestinos asesinados, entre ellos cuatro niños, en ataques nocturnos israelíes en Gaza

Al menos 18 personas, entre ellas cuatro niños -incluido un bebé de cinco meses- han sido asesinados este miércoles en los bombardeos emprendidos durante la noche por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA y el diario 'Filastin' han indicado que los muertos han sido registrados por ataques contra la ciudad de Gaza (norte), donde se han registrado la mayoría de las víctimas mortales, y Jan Yunis (sur).

Así, al menos catorce personas, entre ellas tres niños, han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque con artillería contra tiendas de campaña y viviendas de desplazados en los barrios de Zaitún y Tufá, en el este de la ciudad de Gaza.



Según las informaciones publicadas por la agencia palestina Sanad, entre los fallecidos hay un bebé de cinco meses identificado como Saqr Bader al Hatu, mientras que los otros dos menores han sido identificados como Rital Mahmud Habush, de trece años, y Bilal Ashraf Habush, de 16.



Además, otras cuatro personas, incluido un niño, han muerto por ataques con artillería contra tiendas de desplazados en el área de Qizan Rasuán, en Jan Yunis.



Las autoridades gazatíes elevaron el martes a 71 803 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 529 fallecidos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.