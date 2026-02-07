elecciones presidenciales
Portugal elige presidente este domingo con un socialista como claro favorito para vencer en la segunda vuelta

Los sondeos dan al socialista António José Seguro el 67 % de los votos y al ultraderechista André Ventura el 32 %. Esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales está marcada, no obstante, por la tragedia que ha dejado el paso del temporal de lluvias, en especial en el sur del país.
hautagai sozialista portugal
Jose Antonio Seguro. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Portugal izango da presidente igande honetan, bigarren itzulia irabazteko faborito sozialista batekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El candidato socialista António José Seguro parte este domingo como claro favorito para vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal ante el líder de Chega, el ultraderechista André Ventura, sobre quien las fuerzas progresistas y conservadoras del país han estrechado el cordón sanitario, marcadas por los estragos que ha dejado un temporal de lluvias en el sur del país.

Seguro ya se encargó de mostrarse como candidato independiente durante la celebración de su victoria en primera vuelta. Sin embargo, no hizo falta que insistiera mucho, pues poco después de aquella noche electoral figuras importantes de la derecha tradicional portuguesa salieron a anunciar que le apoyarían.

Su triunfo, los sondeos le dan el 67 % de los votos, supondría no solo uno a nivel personal tras desaparecer de la primera línea política en 2014 cuando perdió las primarias con el ex primer ministro António Costa, sino también reivindicaría al Partido Socialista, después del batacazo de las parlamentarias de 2024.

Seguro, de 64 años, ha hecho hincapié en campaña en la importancia de defender la sanidad pública, que vive uno de sus peores momentos de los últimos años, con un brote de gripe que ha colapsado el sistema, que arrastraba problemas estructurales graves y una falta alarmante de personal que provocado el varios cierres.

La suya ha sido la candidatura más institucional de todo el proceso electoral frente a otras que han abogado por una presidencia mucho más intervencionista, como la de Ventura, de quien le separa un "un océano de diferencias", tal y como dijo hace semanas en el único debate televisado de esta segunda parte de la campaña.

Unas elecciones marcadas por el temporal

Esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales está marcada, no obstante, por la tragedia que ha dejado el paso del temporal de lluvias, en especial en el sur del país. La borrasca Leonardo ha forzado la evacuación de decenas de localidades que ya habían sufrido los estragos del temporal Kristin.

Portugal Hoy Elecciones Internacional

