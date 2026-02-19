DELITO DE MALA CONDUCTA
Detenido el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, según la BBC

La cadena pública británica ha informado de que la detención se ha producido este jueves en el Reino Unido por un presunto delito de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.
Andrew Mountbatten-Windsor conduce en Windsor.
Andrew Mountbatten-Windsor conduce en Windsor. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Andres printzea atxilotu dute, Karlos III .a erregearen anaia, BBCren arabera
El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha sido detenido este jueves en el Reino Unido, según ha informado la BBC News.

De acuerdo con esta información, el duque de York habría sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, si bien por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la detención ni sobre el alcance de la investigación.

La noticia ha sido adelantada por la BBC, sin confirmación oficial adicional hasta el momento, y se espera que en las próximas horas las autoridades británicas ofrezcan más información sobre el caso.

