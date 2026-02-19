Detenido el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, según la BBC

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha sido detenido este jueves en el Reino Unido, según ha informado la BBC News.

De acuerdo con esta información, el duque de York habría sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, si bien por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la detención ni sobre el alcance de la investigación.

La noticia ha sido adelantada por la BBC, sin confirmación oficial adicional hasta el momento, y se espera que en las próximas horas las autoridades británicas ofrezcan más información sobre el caso.