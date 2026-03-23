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Irán asegura que "responderá de la misma manera" si EE. UU. ataca sus centrales eléctricas

La Guardia Revolucionaria iraní ha respondido así al ultimátum de Trump para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
(Foto de ARCHIVO) January 24, 2025, Shiraz, Fars, Iran: Members of the Basij paramilitary force, operating under the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), participate in a military rally. Established on December 26, 1979, by Ayatollah Ruhollah Khomeini, the Basij Resistance Force, commonly referred to as the Basij, plays a crucial role in Iran's history. As per Article 13 of the IRGC Employment Regulations, a Basiji is a volunteer who joins the IRGC's extensive 20-million-strong force. The Basij was particularly influential during the Iran-Iraq War and remains a significant paramilitary entity within the IRGC today. Europa Press/Contacto/Sepahnews 24/1/2025
Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iranek "modu berean" erantzungo duela ziurtatu du AEBk zentral elektrikoen kontra egiten badu
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Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Revolucionaria iraní ha negado que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región pero ha alertado de que si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera".

"Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", ha indicado este lunes la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Tasnim.

Su respuesta se produce después del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio la noche del sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas.

En caso de que Washington cumpla su amenaza, "Irán responderá ", ha afirmado la Guardia Revolucionaria.

"Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. Estados Unidos desconoce nuestras capacidades y las verá en acción", ha insistido el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas persas, tras reiterar que Teherán no inició el conflicto.

Esta noche finaliza el ultimátum dado por Estados Unidos a Irán para abrir totalmente el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo cuyo cierre ha disparado el precio del petróleo.

Titulares de Hoy Irán Oriente Próximo Estados Unidos Donald Trump Internacional

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