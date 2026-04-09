Israel anuncia que ha matado al jefe de Hizbulá, Naim Qassem, en un ataque en Líbano
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Irán interrumpe el tránsito por el estrecho de Ormuz, después de que haya estado abierto durante algunas horas
El estrecho ha permanecido abierto durante varias horas y las plataformas de monitorización marítima han observado los primeros movimientos. Sin embargo, tras el ataque de Israel a Líbano en el que han muerto decenas de personas, las autoridades iraníes han vuelto a interrumpir la navegación de los buques petrolero, según informa la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
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Los indígenas brasileños han realizado una marcha hasta el Congreso Nacional para reivindicar sus derechos, en el contexto de su acampada anual en Brasilia, conocida como Acampamento Tierra Libre.
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