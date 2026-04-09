Israel anuncia que ha matado al jefe de Hizbulá, Naim Qassem, en un ataque en Líbano

Pocas horas antes de que finalizara el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, los iraníes se han echado a las calles y han formado cadenas humanas junto a las centrales eléctricas y puentes del país. Ataviados con banderas de Irán, carteles que llaman a la resistencia o fotos de sus líderes, han denunciando que atacar infraestructuras públicas constituye un crimen de guerra.