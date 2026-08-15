Crisis migratoria
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Marruecos afirma haber frustrado un intento de cientos de migrantes de alcanzar Ceuta

Las fuerzas de seguridad marroquíes aseguran que dispersaron a los migrantes, en su mayoría subsaharianos, en una zona montañosa próxima a Castillejos.
Fnideq (Morocco), 14/08/2026.- Police establish a checkpoint at the entrances to the Bab Sebta border crossing to prohibit access to Ceuta, in Fnideq, Morocco, 14 August 2026. Only individuals with authorization to enter the Spanish enclave of Ceuta are allowed to pass through. These measures are being implemented as the Ministry of the Interior reported detecting anonymous calls on social media urging a mass illegal crossing into Ceuta and Melilla on 15 August. (Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
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Agencias | EITB

Última actualización

Las fuerzas de seguridad de Marruecos afirman haber frustrado este sábado un intento de cruzar de forma irregular a Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de Fnideq (Castillejos), ciudad fronteriza con España.

Según fuentes de Seguridad marroquíes citadas por la agencia EFE, el incidente se produjo en una zona montañosa situada a las afueras de Castillejos, al suroeste de Ceuta.

Las mismas fuentes aseguran que los agentes marroquíes dispersaron a los migrantes, que permanecen en la zona.

Marruecos Migración España Internacional

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