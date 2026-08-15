Las fuerzas de seguridad de Marruecos afirman haber frustrado este sábado un intento de cruzar de forma irregular a Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de Fnideq (Castillejos), ciudad fronteriza con España.

Según fuentes de Seguridad marroquíes citadas por la agencia EFE, el incidente se produjo en una zona montañosa situada a las afueras de Castillejos, al suroeste de Ceuta.

Las mismas fuentes aseguran que los agentes marroquíes dispersaron a los migrantes, que permanecen en la zona.