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La televisión pública de Serbia pide disculpas tras años de manipulación bajo el mandato de Vucic: “Se silenciaba información”
Tras la derrota de Aleksandar Vucic en las elecciones de Serbia, la televisión pública del país ha pedido disculpas a sus telespectadores tras años de manipulación bajo su mandato. La Lista de Estudiantes, ganadora de las lecciones, ha pedido sustituir a la actual dirección por un equipo interino propuesto por los universitarios y los sindicatos de la cadena.
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