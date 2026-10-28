Tras la derrota de Aleksandar Vucic en las elecciones de Serbia, la televisión pública del país ha pedido disculpas a sus telespectadores tras años de manipulación bajo su mandato. La Lista de Estudiantes, ganadora de las lecciones, ha pedido sustituir a la actual dirección por un equipo interino propuesto por los universitarios y los sindicatos de la cadena.