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La televisión pública de Serbia pide disculpas tras años de manipulación bajo el mandato de Vucic: “Se silenciaba información”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Serbiako telebista publikoak barkamena eskatu du Vucicen agintaldian informazio manipulatua eskaintzeagatik

EITB

Última actualización

Tras la derrota de Aleksandar Vucic en las elecciones de Serbia, la televisión pública del país ha pedido disculpas a sus telespectadores tras años de manipulación bajo su mandato.  La Lista de Estudiantes, ganadora de las lecciones, ha pedido sustituir a la actual dirección por un equipo interino propuesto por los universitarios y los sindicatos de la cadena.

Europa Periodismo Serbia

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