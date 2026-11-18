Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, han abogado por un "orden multipolar más justo" en el que sus países "asuman los deberes que corresponden a las superpotencias", en vísperas de la primera cumbre a tres que celebrarán con el estadounidense Donald Trump.



Xi y Putin se han reunido en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra estos días en Shenzhen, en el sureste de China, en un encuentro que ha vuelto a evidenciar la sintonía entre Pekín y Moscú, cuyos lazos estratégicos se han estrechado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.



Para el líder chino, la relación de su país con Rusia "ofrece más estabilidad y certidumbre a un mundo plagado de cambios", y por ello ha apostado por que ambas potencias nucleares "profundicen la cooperación integral" y "asuman las responsabilidades y los deberes que corresponden a las potencias".



Putin, por su parte, ha destacado que Moscú y Pekín están adoptando un "enfoque constructivo" para construir un "orden multipolar más justo", en medio de un "clima geopolítico difícil".



La cita, que ha constituido el cuarto encuentro presencial entre Xi y Putin este año, ha tenido lugar poco después de una intervención del líder ruso ante empresarios y líderes políticos de la APEC en la que ha relativizado el impacto de las sanciones internacionales contra su país.



Xi recibe a Trump con un abrazo

Horas después de su reunión con Putin, Xi ha puesto rumbo al aeropuerto internacional de Bao'an, en Shenzhen, para recibir a Trump, a quien ha esperado a los pies del Air Force One y ha llegado a abrazar, en un gesto protocolario más cálido de lo habitual que el presidente chino no ha repetido con otros asistentes a la cumbre de la APEC.



El republicano ha agradecido el gesto y ha expresado su esperanza en que el viaje sirva para avanzar en las relaciones bilaterales y que sea un éxito, siempre según la versión de Xinhua.



Posteriormente, ha llegado el apretón de manos entre Putin y Trump, que ha tenido lugar ante la mirada de Xi y ha servido como anticipo de la histórica cumbre que celebrarán los tres líderes el jueves en Shenzhen, donde presumiblemente discutirán temas como las guerras de Ucrania e Irán y la proliferación nuclear.

