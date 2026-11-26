El fenómeno, agravado por la influencia de El Niño, ha inundado zonas bajas en los condados de Orange, colindante a Los Ángeles, San Diego y varias áreas de la Bahía de San Francisco. La pleamar ha llegado a superar los 3 metros al norte de San Francisco, lo que ha obligado a ordenar la evacuación de la comunidad costera hasta nuevo aviso.

