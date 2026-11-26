¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Una serie de mareas extraordinariamente altas y al borde del récord histórico golpean el litoral de California
El fenómeno, agravado por la influencia de El Niño, ha inundado zonas bajas en los condados de Orange, colindante a Los Ángeles, San Diego y varias áreas de la Bahía de San Francisco. La pleamar ha llegado a superar los 3 metros al norte de San Francisco, lo que ha obligado a ordenar la evacuación de la comunidad costera hasta nuevo aviso.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Decenas de muertos en Indonesia por la inundación de una mina ilegal
EN DIRECTO
Hace min.
El salvadoreño deportado por Trump iniciará una gira internacional de conferencias tras llegar hoy a Madrid
EN DIRECTO
Hace min.
La abogada del joven catalán detenido por el ICE en EE.UU. : “Le están tratando como si fuera un delincuente y está muy angustiado”
EN DIRECTO
Hace min.
Encarcelado un estudiante catalán en un centro de internamiento en Georgia tras ser detenido por el ICE
EN DIRECTO
Hace min.
Nvidia se dispara un 31,5 % y arrastra a las bolsas tecnológicas asiáticas
EN DIRECTO
Hace min.
“Esto no es GTA VI”: Francia alerta del auge de la violencia con pirotecnia en institutos
EN DIRECTO
Hace min.
Jensen Huang vuelve a la presidencia de Nvidia y dispara las acciones en bolsa
EN DIRECTO
Hace min.
Ecologistas en Acción califica la cumbre COP31 como una de las peores de la historia
EN DIRECTO
Hace min.
Amenazas de bomba en más de mil escuelas alemanas y danesas
Cargar más