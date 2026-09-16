Marruecos envió una carta con su postura sobre Ceuta a eurodiputados antes del debate en la Eurocámara
La Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió este lunes una carta de forma selectiva a eurodiputados españoles para trasladarles la posición de Rabat sobre la crisis migratoria de Ceuta, apenas un día antes de que el pleno del Parlamento Europeo abordara en Estrasburgola entrada de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma de los pasados 30 y 31 de julio.
Según ha informado Europa Press, eurodiputados de PSOE, PNV y ERC recibieron el correo remitido por la representación diplomática marroquí, mientras que no llegó a miembros de las delegaciones de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG.
En la misiva, fechada el 14 de septiembre, Marruecos expone su posición de cara a la resolución sobre Ceuta que se votará el jueves, asegurando que se ha comprometido a readmitir "a todas las personas afectadas, incluidos nacionales marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países" que entraron a la ciudad a finales de julio.
"De cara al próximo debate en pleno del Parlamento Europeo (...) quisiera compartir con usted la siguiente información que expone la posición del Reino de Marruecos, con el fin de aclarar la situación y contribuir de manera constructiva al debate", se lee en el email enviado a una parte de los 61 eurodiputados.
Marruecos sostiene que sus autoridades trabajan para esclarecer "las causas y los actores" detrás de lo ocurrido en Ceuta y señala expresamente "el papel manifiesto desempeñado por la desinformación difundida a través de las redes sociales", y de "la manipulación de personas vulnerables por parte de redes de tráfico y trata de migrantes".
También se hace eco de las declaraciones del Gobierno de España en las que se esgrime que la información de la que disponía "no permitía atribuir a Marruecos la responsabilidad de estos hechos", y que además reconocen "la rápida y activa cooperación de Marruecos para facilitar el retorno de la gran mayoría de los migrantes en situación irregular".
La carta también contempla dos preguntas de Rabat, como "qué interés" tendría el país norteafricano en "generar una crisis mayor con España y con la Unión Europea", en particular en un momento en que "la UE es el primer socio de Marruecos" y en que las relaciones bilaterales "están experimentando un mayor fortalecimiento y consolidación".
Por otro lado, la misión marroquí en Bruselas sostiene que la gestión de "la llegada repentina de varias decenas de miles de personas" en un "período muy corto de tiempo", muchas de ellas decididas a cruzar el Mediterráneo arriesgando sus vidas, "no puede abordarse mediante el uso de la fuerza letal".
Te puede interesar
EE. UU. reconoce oficialmente que cuenta con armas de "control espacial" desplegadas en órbita
Las autoridades estadounidenses han recalcado que estas capacidades permiten "defender" al país frente a "acciones adversarias hostiles".
Trump asegura que el peligro de la IA es un "bulo", y lo compara con el "timo" del cambio climático
“Decían hace bien poco que el mundo se extinguiría por el 'cambio climático'. Ese bulo nunca les funcionó y ahora van a por el siguiente", ha asegurado el presidente de EE. UU..
La ONU insta a Estados y empresas a gobernar la IA: "Todos los derechos humanos están en riesgo"
Anthropic, OpenAI y Google estudian crear un organismo de seguridad para autorregular la IA, según The Washington Post. Por su parte, Donald Trump ha manifestado que "el único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente" como él.
Escocia, Gales e Irlanda del Norte firman una histórica declaración conjunta para reivindicar su derecho a la "autodeterminación"
El acuerdo, alcanzado en una cumbre en Cardiff, se centra en la reivindicación de la autodeterminación, el rechazo al Brexit y trazar una estrategia común frente a Londres.
La oposición de centroizquierda toma ventaja mínima en Suecia con un resultado incierto
La ventaja es de solo tres escaños, 176 frente a 173, respecto al bloque gubernamental, y se espera el resultado definitivo para el viernes. La ultraderecha ha perdido fuerza, y ha quedado por detrás del Partido Conservador.
Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firman hoy un memorando por la independencia
El anuncio llega dos días después de que Trump haya afirmado que la reunificación de Irlanda ocurrirá pronto, unas declaraciones que han sido muy criticadas en el Reino Unido.
El bloque opositor de centroizquierda gana las elecciones suecas, según sondeos
La oposición de centroizquierda ha ganado este domingo las elecciones generales suecas con el 51,3 % frente al 46,8 % del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, según un sondeo de la televisión pública SVT.
Demócratas en el Congreso de EE.UU. abogan por ralentizar el desarrollo de la IA tras las alarmas de gigantes del sector, pero Trump dice que "no ocurrirá"
El martes habrá una reunión de los demócratas de la Cámara Baja en la que "una prioridad importante será la acción en inteligencia artificial" después de las advertencias sobre los crecientes riesgos de la IA.
Cerca de 500 colonos israelíes irrumpen en el complejo de Al Aqsa durante la celebración del Año Nuevo judío
Según el 'statu quo' vigente desde 1967 -cuando Israel ocupó la parte este de Jerusalén, donde se encuentra la Explanada-, el recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes, mientras que los judíos solo pueden entrar como visitantes.