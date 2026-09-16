Marruecos envió una carta con su postura sobre Ceuta a eurodiputados antes del debate en la Eurocámara

La Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió este lunes una carta de forma selectiva a eurodiputados españoles para trasladarles la posición de Rabat sobre la crisis migratoria de Ceuta, apenas un día antes de que el pleno del Parlamento Europeo abordara en Estrasburgola entrada de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma de los pasados 30 y 31 de julio.

Según ha informado Europa Press, eurodiputados de PSOE, PNV y ERC recibieron el correo remitido por la representación diplomática marroquí, mientras que no llegó a miembros de las delegaciones de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG.

En la misiva, fechada el 14 de septiembre, Marruecos expone su posición de cara a la resolución sobre Ceuta que se votará el jueves, asegurando que se ha comprometido a readmitir "a todas las personas afectadas, incluidos nacionales marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países" que entraron a la ciudad a finales de julio.

"De cara al próximo debate en pleno del Parlamento Europeo (...) quisiera compartir con usted la siguiente información que expone la posición del Reino de Marruecos, con el fin de aclarar la situación y contribuir de manera constructiva al debate", se lee en el email enviado a una parte de los 61 eurodiputados.

Marruecos sostiene que sus autoridades trabajan para esclarecer "las causas y los actores" detrás de lo ocurrido en Ceuta y señala expresamente "el papel manifiesto desempeñado por la desinformación difundida a través de las redes sociales", y de "la manipulación de personas vulnerables por parte de redes de tráfico y trata de migrantes".

También se hace eco de las declaraciones del Gobierno de España en las que se esgrime que la información de la que disponía "no permitía atribuir a Marruecos la responsabilidad de estos hechos", y que además reconocen "la rápida y activa cooperación de Marruecos para facilitar el retorno de la gran mayoría de los migrantes en situación irregular".

La carta también contempla dos preguntas de Rabat, como "qué interés" tendría el país norteafricano en "generar una crisis mayor con España y con la Unión Europea", en particular en un momento en que "la UE es el primer socio de Marruecos" y en que las relaciones bilaterales "están experimentando un mayor fortalecimiento y consolidación".

Por otro lado, la misión marroquí en Bruselas sostiene que la gestión de "la llegada repentina de varias decenas de miles de personas" en un "período muy corto de tiempo", muchas de ellas decididas a cruzar el Mediterráneo arriesgando sus vidas, "no puede abordarse mediante el uso de la fuerza letal".