Reino Unido y UE alcanzan un borrador de acuerdo para eliminar la burocracia del 'brexit' en las exportaciones de alimentos

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) han llegado a un borrador de acuerdo para eliminar la burocracia del brexit en las exportaciones de alimentos, de cara a la cumbre que ambas partes celebrarán este mes, según ha podido saber este martes la BBC.



El borrador, de 200 páginas, ha sido distribuido entre los países del club europeo en Bruselas para su análisis, pero también se ha distribuido un texto sobre movilidad juvenil, así como una declaración conjunta de 15 folios, dice la cadena británica.



El borrador sobre productos alimentarios constituye el elemento más relevante de la relación entre ambas partes tras el brexit, ejecutado en 2020 después de que los británicos votasen a favor de la salida de la UE en un referéndum celebrado en junio de 2016.



El pacto debería suprimir la necesidad de certificados sanitarios de exportación, certificados fitosanitarios, tasas de inspección, certificados de productos ecológicos, ciertos cargos portuarios, costes de muestreo y otros controles aplicables a las exportaciones e importaciones con la UE, según la BBC.



El acuerdo del brexit sobre alimentos estableció que el comercio de productos agroalimentarios entre el Reino Unido y la UE está sujeto a estrictos controles aduaneros, sanitarios y fitosanitarios.



El borrador se abordará este miércoles en una reunión de los embajadores de la UE, mientras que en los próximos días se definirán a nivel político algunos detalles sobre las cifras previstas para un programa de movilidad juvenil.