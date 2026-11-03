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Un turista muerto y otro herido en Nepal tras chocar dos helicópteros en el Everest

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Turista bat hil eta beste bat zauritu da Nepalen, Everesten, bi helikopterok talka eginda

EITB

Última actualización

La colisión ha ocurrido mientras las aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del Everest.

Accidentes de Aviones Asia Internacional

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