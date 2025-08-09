Los vitorianos exprimen el final las fiestas más calurosas antes de despedir a Celedón
Los vitorianos exprimen las últimas horas de La Blanca, bajo el sol como toda la semana, antes de despedir la próxima madrugada a Celedón, cuya subida a la torre de San Miguel pondrá punto y final a las fiestas de este año.
EITB retransmitirá en directo, a las 00:40 horas, en ETB1 y eitb.eus, con los comentarios Joseba Olagarai y Ane Pedruzo.
Este último día de fiestas ha tenido varios actos especiales, como el de la comparsa de gigantes, cabezudos, caballos y sotas, que se han despedido de los peques hasta dentro de un año.
También se han celebrado las clásicas pruebas del día 9, de arrastre de piedras, por personas, bueyes y caballos en la plaza de los Fueros, incluida la también habitual protesta de los animalistas por el uso de los animales.
Los pasacalles y charangas han amenizado las calles de la ciudad durante la jornada, marcada, como el resto de las fiestas, por el calor.
Por la tarde los blusas y neskas protagonizarán su último paseíllo y el concierto de Mairu en el Jardín de la Farelina, y el toro de fuego en Olaguibel serán las antesalas de la despedida a Celedón esta próxima madrugada.
También esta tarde se concentrará el movimiento feminista en la Virgen Blanca para denunciar agresiones sexuales.
Ya a la una de la madrugada, seguro que la Virgen Blanca congregará de nuevo a miles de vitorianos para observar cómo el tradicional personaje creado en recuerdo del aldeano de Zalduondo, alma de las fiestas vitorianas, hace el camino inverso del día 4 y asciende desde esta plaza hasta la Torre de San Miguel, de donde no regresará hasta el año que viene.
Una degustación de chocolate con bizcochos, ya de madrugada, servirá para endulzar la vuelta a la normalidad de los vitorianos, que empezarán la cuenta a atrás para ver el próximo 4 de agosto bajar del cielo a su aldeano más querido.
