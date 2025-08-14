SALUD

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Uno de los quesos franceses sospechoso de listeria se ha vendido en el Mercado donostiarra de la Bretxa

Se trata de un queso Brie Royal Faucon de 2 kilos. Salud recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por la alerta se abstengan de consumirlo.

Mercado de la Bretxa, en San Sebastián Foto de archivo: EITB

Euskaraz irakurri: Listeria gazta susmagarrietako bat Donostiako Bretxa merkatuan saldu da
author image

EITB

Última actualización

Un queso francés sospechoso de listeria se ha comercializado en un puesto del Mercado de la Bretxa de San Sebastián, según ha informado este jueves el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

En un comunicado, el Gobierno Vasco ha confirmado la distribución de un queso Brie Royal Faucon de 2 kilos al puesto MG22 del Mercado de la Bretxa, comercializado a consumidor final.

Salud recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por la alerta se abstengan de consumirlo.

Varias marcas de los quesos sospechosos de brotes de listeria en Francia se han distribuido inicialmente en Euskadi, Madrid y Baleares.

Se trata de un queso Brie Royal Faucon de 2 kilos. Salud recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por la alerta se abstengan de consumirlo.
Nutrición Sociedad Donostia-San Sebastián Salud Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Gipuzkoa

Más noticias sobre sociedad

Procesión marítima desde Santurtzi a Bilbao de la Amatxu de Begoña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Amatxu de Begoña surca la ría desde Santurtzi a Bilbao en la que es la quinta edición de esta procesión

La amatxu de Begoña está ya a la catedral de Santiago tras llegar al pantalán del ayuntamiento de Bilbao en una procesión por la ría que ha partido de Santurtzi. La virgen peregrina, que así se llama a esta copia, ya que la imagen original se guarda en el santuario de Begoña, ha ido escoltada por otras embarcaciones en las que viajaban más de doscientas personas.
Policía Municipal de Bilbao
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 90 % de la plantilla de la Policía Municipal de Bilbao participará en el operativo de seguridad de Aste Nagusia

Hoy ha tenido lugar en Bilbao la reunión de la Comisión de Coordinación de Seguridad para ultimar los preparativos del operativo de seguridad para Aste Nagusia que comenzará el próximo sábado, día 16 de agosto. La Policía Municipal y la Ertzaintza patrullarán por las principales zonas festivas durante las 24 horas del día y priorizarán la prevención de agresiones machistas y delitos de odio. 

Cargar más