Uno de los quesos franceses sospechoso de listeria se ha vendido en el Mercado donostiarra de la Bretxa

Un queso francés sospechoso de listeria se ha comercializado en un puesto del Mercado de la Bretxa de San Sebastián, según ha informado este jueves el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

En un comunicado, el Gobierno Vasco ha confirmado la distribución de un queso Brie Royal Faucon de 2 kilos al puesto MG22 del Mercado de la Bretxa, comercializado a consumidor final.

Salud recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por la alerta se abstengan de consumirlo.

Varias marcas de los quesos sospechosos de brotes de listeria en Francia se han distribuido inicialmente en Euskadi, Madrid y Baleares.