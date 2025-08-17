Sánchez propone un "gran pacto de Estado" para responder a la emergencia climática
El presidente del Gobierno de España ha aprovechado para lanzar ese llamamiento en una visita a Galicia en respuesta a los últimos incendios, al tiempo que ha asegurado que aportarán "los medios necesarios" para perimetrar los incendios que permanecen activos en esa zona.
El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y el Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska han viajado este domingo a Galicia en respuesta a los últimos incendios que han asolado la zona y que permanecen activos en algunos casos, especialmente en la provincia de Ourense. En una comparencencia ante los medios en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, han estado acompañados también del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
Al tiempo que ha asegurado que dotará a la Xunta de los medios necesarios para perimetrar y extinguir los doce incendios que aún amenazan Galicia, Sánchez ha aprovechado para anunciar un "gran pacto de Estado" para la "mitigación y adaptación" a la emergencia climática.
"Esto interpela a todas las administraciones públicas pero también a los grupos parlamentarios en el poder legislativo, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, a los sindicatos. En definitiva, al conjunto del país", ha asegurado Sánchez.
Ha incidido en la necesidad de una "reflexión de fondo de cómo podemos redimensionar nuestras capacidades, no solamente en la respuesta, también en la prevención". Así, se pretende activar estrategia anticipatoria más garantista y más segura, "que deje fuera la lucha partidista" y que obedezca a la investigación científica.
Asimismo, ha puesto en valor la profesionalidad, el oficio, la dedicación de los servidores públicos de España y ha asegurado que "hoy mismo" la UME "ha dado el OK a que haya 500 efectivos más del Ejército de Tierra que se vayan a desplegar en los distintos incendios del país".
En lo que a a Galicia se refiere, el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que este domingo será una jornada "complicada" en la extinción de incendios que asolan la provincia de Ourense, donde se mantiene la situación 2. "Sigue habiendo peligro para las viviendas y de ahí la necesidad de hacer confinamientos y evacuaciones de la población", ha detallado Rueda al tiempo que ha afirmado que la seguridad de las personas es "lo importante".
