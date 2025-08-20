HOMENAJE A VÍCTIMAS DE ETA
Sallent de Gállego homenajea a los dos guardias civiles asesinados por ETA en el año 2000

Acto de homenaje a los dos agentes de la Guardia Civil asesinados por ETA en 2000, a 20 de agosto de 2025, en Sallent de Gállego, Huesca, Aragón (España). En el acto de homenaje se ha inaugurado una calle dedicada a los agentes, Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, colocando una placa con sus nombres en presencia de sus familias. Ramón Comet / Europa Press 20 AGOSTO 2025;SALLENT DE GÁLLEGO;HUESCA;CALLE;ETA;GURDIA CIVIL;ASESINATO;25 ANIVERSARIO;ARAGÓN 20/8/2025
Homenaje en Sallent de Gállego a los dos guardias civiles asesinados por ETA. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Sallent de Gállegok ETAk 2000. urtean hildako bi guardia zibilak omendu ditu
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La localidad oscense ha recordado este miércoles a los agentes Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas en el 25 aniversario de su muerte. El acto ha incluido la inauguración de una calle en su memoria y la presentación de un documental que revive aquellos hechos.

Aragón Sociedad

