Agur Marijaia

(Foto de ARCHIVO) Marijaia durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2024, en el centro de la ciudad, a 17 de agosto de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente durante nueve días a partir del sábado siguiente al 15 de agosto. El inicio de las fiesta lo marca la lectura del pregón y el lanzamiento del txupín (cohete) por parte de la txupinera. Instantes después aparece en el balcón la gran Marijaia, personaje ficticio cuyo nombre significa señora de las fiestas, que presidirá las fiestas de la ciudad hasta que la quemen el último día. Iñaki Berasaluce / Europa Press 17 AGOSTO 2024;BILBO;SEMANA GRANDE;MARIJAIA;ASTE NAGUSIA;EUSKADI;FIESTAS; 17/8/2024
18:00 - 20:00
Última actualización

Bilbao despide a Marijaia tras nueve intensos días de fiesta.
