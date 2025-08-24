Agur Marijaia

El último encierro del Pilón de Falces 2025 nos ha dejado uno de los momentos más curiosos de esta edición. Y es que, las reses de Teodoro Vergara han decidido dar la vuelta y volver a meterse en el corral, a escasos segundos de haber iniciado la marcha. Finalmente, el encierro ha concurrido con normalidad y sin ningún herido. Por su puesto, ha sido el encierro más largo de 2025: tres minutos y 22 segundos.